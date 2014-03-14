Новости кино со всего мира

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Ченнинг Татум займется продукцией фильма "Два Поцелуя для Мэдди". Актер не исключает и своего участия как актера....
Том Круз снова сыграет в проекте Дуг Лиман. Напомним, с этим режиссером он сотрудничал в фильме "Край завтра». Их новый...
Кира Найтли и Джеймс Райтон стали родителями. Как сообщили американские и британские СМИ, 30-летняя актриса родила ребенка. Ни...
Смешная ситуация произошла на красной ковровой дорожке в Каннах....
Пэрис Хилтон недавно заявила, что он хочет нормального мужчина. Таковым, видимо, является мультимиллионер Джо Фурнье....
Сценаристы сериала "Игра престолов" придерживаться своего обещания, и все больше отходят от книжного оригинала. Последний эпизод,...
Канны - небольшой французский город на Лазурном берегу, на котором каждый год в течение нескольких дней фокусируется внимание...
атали Портман сыграет главную роль в фильме "На базе пола" ("On the Basis of Sex")....
Деми Мур стала жертвой грабителя. Звезда потеряла эксклюзивные творения...
Мелани Гриффит - преданная мать, и не видит жизни без своих детей. Она была возлюбленной Антонио Бандерас и имеет сына и двух...
После 14 лет отношений и 7 лет помолвки титулованная актриса Эми Адамс вышла замуж за своего возлюбленного Даррена Ле Галло во...
"Форсаж 7" оказался реальным кассовым хитом....
Во время промо-кампании к фильму "Мстители: Время Альтрона" Джереми Реннер и Крис Эванс позволили себе рискованную шутку...
Эмилия Кларк известна ролью Дейнерис в сериале «Игра престолов"....
Итальянские СМИ сообщают, что одна из начальных школ в столице получила от съемочной группы «Спектра» аппаратуру, которая...
Кэрри Фишер заявила, что в предстоящем фильме "Звездные войны: Пробуждение силы" не будет носить фирменную прическу. - В плане...
Том Хэнкс вновь объединил свои усилия с телеканалом HBO. Актер будет продюсировать сериал о братьях Райт....
Эдди Редмэйн является главным кандидатом на роль Ньюта Скаммандера в экранизации одной из книг о Гарри Поттере, "Фантастические...
Эта девушка уже прошла краткий роман с Голливудом, но вряд ли кто-то помнит о нем, как и, к сожалению, о ее театральных успехах....
Смотреть исторические фильмы давно вошло в привычку каждого уважающего себя киномана. Большая часть таких картин была отснята по...
Представленная фантастическая кинолента была выпущена в США в 2015 году. Ее сюжет оригинален, необычен и вместе с тем походит на...
Один из самых знаменитых актеров Голливуда появился на свет 22 апреля 1937 года в одном из американских городов (точное место его...
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