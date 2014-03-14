Рецензия на мультфильм «Хранитель Луны»

Рецензия на мультфильм «Хранитель Луны»

Над этим новым мультиком работали специалисты, которые ранее выпустили такие шедевры, как «Кунг-фу панда», «Мадагаскар» и «Как приручить дракона»....
Рецензия на фильм «Вне времени»

Рецензия на фильм «Вне времени»

Этот фильм прошел долгий путь своего создания. Авторы обещали выпустить его еще в 2010 г., и, кстати, под другим названием, и говорили, что это будет...
Рецензия на фильм «Разлом Сан-Андреас»

Рецензия на фильм «Разлом Сан-Андреас»

Фильмы-катастрофы являются одним из самых популярных жанров вот уже много лет....
Рецензия на фильм «Век Адалин»

Рецензия на фильм «Век Адалин»

На протяжение веков люди часто фантазировали на тему бессмертия. Какого было бы жить вечно? Это можно воспринимать как великое счастье или великое...
Рецензия на фильм «Однажды»

Рецензия на фильм «Однажды»

Фильм показывает советскую глубинку начала семидесятых годов....
Рецензия на мультфильм «Хранитель Луны»
Рецензия на фильм «Вне времени»
Рецензия на фильм «Разлом Сан-Андреас»
Рецензия на фильм «Век Адалин»
Рецензия на фильм «Однажды»
Трейлеры
«А вот и она» - трейлер к фильму

«А вот и она» - трейлер к фильму
«Шаг вперед: Все или ничего» - трейлер к фильму

«Шаг вперед: Все или ничего» - трейлер к фильму
«Планета Обезьян: Революция» - трейлер к фильму

«Планета Обезьян: Революция» - трейлер к фильму
«Оз: Возвращение в Изумрудный город» - трейлер к мультфильму

«Оз: Возвращение в Изумрудный город» - трейлер к мультфильму
«Поддубный» - трейлер к фильму

«Поддубный» - трейлер к фильму
«Миллион способов потерять голову» - трейлер к фильму

«Миллион способов потерять голову» - трейлер к фильму
Самый популярный
«Need for Speed: Жажда скорости» - трейлер к фильму

«Need for Speed: Жажда скорости» - трейлер к фильму
Добавлен: 14.03.2014
Посмотрели: 4817

Новости кино со всего мира

Новости кино

Ченнинг Татум снимет экранизацию популярной книги
31-05-2015, 16:58

Ченнинг Татум снимет экранизацию популярной книги

Ченнинг Татум займется продукцией фильма "Два Поцелуя для Мэдди". Актер не исключает и своего участия как актера....

Том Круз снимется в новом фильме Дуга Лимана
29-05-2015, 18:46

Том Круз снимется в новом фильме Дуга Лимана

Том Круз снова сыграет в проекте Дуг Лиман. Напомним, с этим режиссером он сотрудничал в фильме "Край завтра». Их новый...

Кира Найтли стала матерью!
27-05-2015, 22:07

Кира Найтли стала матерью!

Кира Найтли и Джеймс Райтон стали родителями. Как сообщили американские и британские СМИ, 30-летняя актриса родила ребенка. Ни...

Жерар Депардье неумело пытается поцеловать Изабель Юппер
23-05-2015, 13:40

Жерар Депардье неумело пытается поцеловать Изабель Юппер

Смешная ситуация произошла на красной ковровой дорожке в Каннах....

Пэрис Хилтон встречается с миллиардером
21-05-2015, 23:32

Пэрис Хилтон встречается с миллиардером

Пэрис Хилтон недавно заявила, что он хочет нормального мужчина. Таковым, видимо, является мультимиллионер Джо Фурнье....

19-05-2015, 15:41

"Игра престолов": фанаты возмущены сценой изнасилования

Сценаристы сериала "Игра престолов" придерживаться своего обещания, и все больше отходят от книжного оригинала. Последний эпизод,...

Канны 2015: звезды на гала-премьере
14-05-2015, 18:23

Канны 2015: звезды на гала-премьере

Канны - небольшой французский город на Лазурном берегу, на котором каждый год в течение нескольких дней фокусируется внимание...

Натали Портман в роли судьи Верховного суда
11-05-2015, 20:49

Натали Портман в роли судьи Верховного суда

атали Портман сыграет главную роль в фильме "На базе пола" ("On the Basis of Sex")....

Деми Мур ограбили
9-05-2015, 23:58

Деми Мур ограбили

Деми Мур стала жертвой грабителя. Звезда потеряла эксклюзивные творения...

Мелани Гриффит и ее 18-летняя дочь Стелла Бандерас выглядят как сестры
7-05-2015, 17:23

Мелани Гриффит и ее 18-летняя дочь Стелла Бандерас выглядят как сестры

Мелани Гриффит - преданная мать, и не видит жизни без своих детей. Она была возлюбленной Антонио Бандерас и имеет сына и двух...

Эми Адамс втайне от всех вышла замуж
5-05-2015, 14:35

Эми Адамс втайне от всех вышла замуж

После 14 лет отношений и 7 лет помолвки титулованная актриса Эми Адамс вышла замуж за своего возлюбленного Даррена Ле Галло во...

28-04-2015, 17:01

"Форсаж 7" занял пятое место в списке самых кассовых фильмов

"Форсаж 7" оказался реальным кассовым хитом....

Джереми Реннер и Крис Эванс извинились за рискованную шутку
24-04-2015, 18:15

Джереми Реннер и Крис Эванс извинились за рискованную шутку

Во время промо-кампании к фильму "Мстители: Время Альтрона" Джереми Реннер и Крис Эванс позволили себе рискованную шутку...

Рози Maк: мать драконов, о которой не знают
23-04-2015, 00:02

Рози Maк: мать драконов, о которой не знают

Эмилия Кларк известна ролью Дейнерис в сериале «Игра престолов"....

Джеймс Бонд подарил римской школе оборудование
20-04-2015, 12:46

Джеймс Бонд подарил римской школе оборудование

Итальянские СМИ сообщают, что одна из начальных школ в столице получила от съемочной группы «Спектра» аппаратуру, которая...

18-04-2015, 11:52

"Звездные войны: Пробуждение силы": Кэрри Фишер без фирменной прически

Кэрри Фишер заявила, что в предстоящем фильме "Звездные войны: Пробуждение силы" не будет носить фирменную прическу. - В плане...

Том Хэнкс снимет очередной сериал для HBO
16-04-2015, 13:48

Том Хэнкс снимет очередной сериал для HBO

Том Хэнкс вновь объединил свои усилия с телеканалом HBO. Актер будет продюсировать сериал о братьях Райт....

Эдди Редмэйн – главный претендент в новом фильме о мире Гарри Поттера
13-04-2015, 12:39

Эдди Редмэйн – главный претендент в новом фильме о мире Гарри Поттера

Эдди Редмэйн является главным кандидатом на роль Ньюта Скаммандера в экранизации одной из книг о Гарри Поттере, "Фантастические...

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Лили Джеймс, звезда

Лили Джеймс, звезда "Золушки": «Я - принцесса в комбинезоне»

Эта девушка уже прошла краткий роман с Голливудом, но вряд ли кто-то помнит о нем, как и, к сожалению, о ее театральных успехах....

Чад Коулмэн: Уцелевший из «Ходячих мертвецов»

Чад Коулмэн: Уцелевший из «Ходячих мертвецов»
Пол Кинг: «Паддингтона я любил с детства»

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Смотреть исторические фильмы давно вошло в привычку каждого уважающего себя киномана. Большая часть таких картин была отснята по...

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Обзор картины «Марсианин» (2015)

Представленная фантастическая кинолента была выпущена в США в 2015 году. Ее сюжет оригинален, необычен и вместе с тем походит на...

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