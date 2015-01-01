Дедушка моей мечты

  • Премьера:
  • Релиз на:
  • Рейтинг:
Дедушка моей мечты
  • Год:
    2014
  • Страна: Россия
  • Режиссер:
    Александр Стриженов
  • Сценарий: Леонид Якубович, Аркадий Инин, Александр Стриженов
  • В ролях:
    Николай Добрынин, Екатерина Стриженова, Леонид Якубович, Анна Ардова, Виктор Супрун, Виталий Хаев, Иван Кокорин, Александр Добровинский, Александр Пряников, Грант Палагаев,

Они комфортно живут и в таком достатке, и совершенно не думают о собственном бизнесе. Но тут в один прекрасный день они находят на кухни старика. С виду он чем-то напоминает самого настоящего Деда Мороза. Как и любые нормальные люди, Маша и Миша испугались нежданного гостя. Сам же дедушка ничего не помнит, ни как он оказался в их доме, ни где он живет. По своей доброте они оставляют незнакомца и дают ему приют. Именно с этого момента в их жизни происходят перемены в лучшую сторону. Неожиданно для самих себя они выигрывают огромную суму в лотерею, и все эти чудеса происходят с появлением не известного старика. Кто знает, быть может это не просто дед, и он действительно приносит им удачу как настоящий талисман. Как по волшебству все их мечты начинают сбываться. Всё что не делается всё к лучшему.

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Стоит ли снимать продолжение удачных кинохитов?

да, я всегда жду ремейки с нетерпением!
да, но как бы не испортить.
можно попробовать, главное не сделать хуже.
нет, прочь руки от классики!

 

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