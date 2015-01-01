Дедушка моей мечты

Они комфортно живут и в таком достатке, и совершенно не думают о собственном бизнесе. Но тут в один прекрасный день они находят на кухни старика. С виду он чем-то напоминает самого настоящего Деда Мороза. Как и любые нормальные люди, Маша и Миша испугались нежданного гостя. Сам же дедушка ничего не помнит, ни как он оказался в их доме, ни где он живет. По своей доброте они оставляют незнакомца и дают ему приют. Именно с этого момента в их жизни происходят перемены в лучшую сторону. Неожиданно для самих себя они выигрывают огромную суму в лотерею, и все эти чудеса происходят с появлением не известного старика. Кто знает, быть может это не просто дед, и он действительно приносит им удачу как настоящий талисман. Как по волшебству все их мечты начинают сбываться. Всё что не делается всё к лучшему.