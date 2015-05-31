Том Круз снимется в новом фильме Дуга Лимана

Том Круз снова сыграет в проекте Дуг Лиман. Напомним, с этим режиссером он сотрудничал в фильме "Край завтра». Их новый совместный проект будет называться "Мужчины".

В картине "Мужчины" Том Круз сыграет Барри Сила - пилота и контрабандиста, которого неожиданно завербовывает ЦРУ для участия в одной из крупнейших тайных операций в истории США. Круиз будет принимать участие во всех сценах трюков, как в случае с фильмом «Миссия невыполнима". Съемки начались в Грузии.



В этом проекте помимо Круза вы увидите Донала Глисона, Сару Райт, Джесси Племонса, Калеба Лэндри Джонс, Бенито Мартинеса, Э. Роджера Митчелла и других.

- Я люблю рассказы о невероятных героях, которые борются против системы, - говорит режиссер Дуг Лиман . - А Барри Сил является реальным историческим лицом, который наделал много шума в 80-х годах прошлого века. Этот парень одновременно работал на наркобаронов и передавал секретные данные ЦРУ. Интерпретация этой истории таким прекрасным актером, там Том Круз, позволит создать интересное развлекательное кино, в котором найдется место сатире, приключениям и комедии.

Премьера запланирована на 6 января 2017 года.