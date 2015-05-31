Ченнинг Татум снимет экранизацию популярной книги

Ченнинг Татум займется продукцией фильма "Два Поцелуя для Мэдди". Актер не исключает и своего участия как актера.

Проект основан на мемуарах Мэтью Логелина "Два поцелуя для Мэдди: Мемуары потери и любви". Это хроника супружеской жизни автора, смерти его жены, которая скончалась через 27 часов после родов, а также воспитания дочки отцом-одиночкой. Произведение так названо, потому что отец каждый вечер перед сном целовал свою дочь 2 раза. Данная книга в 2011 году попала в список бестселлеров журнала "Нью-Йорк Таймс".



Ченнинг Татум будет заниматься экранизацией проекта. В этом ему будет помогать Петр Киернан из компании Free Association, а над сценарием работает Дана Стивенс – автор таких мелодрам, как "Город Ангелов" и "Тихая гавань".