ТОП 5 исторических фильмов

Это значит, что каждый поклонник подобного жанра с каждым просмотром впитывает в себя знания и изучает историю без утомительного чтения толстых учебников. Кроме того, главная отличительная черта исторического жанра кино – это атмосфера и глубокое погружение в сюжет. Почувствуйте себя гладиатором, самураем, римским легионером, сражающимся за империю или солдатом, освобождающим свои земли во времена Второй мировой.







Мы собрали для Вас топ лучших исторических фильмов, которые обязательно заинтересуют даже самого привередливого зрителя. В нём собраны только самые крупные бюджеты, самые лучшие актёры, самые лучшие режиссеры!







5. Спасти рядового Райана.







История о молодом солдате по имени Райан в своё время покорила миллионы сердец кинозрителей. Райан – один из четырех сыновей своей матери. Когда трое из них практически одновременно умирают на войне по разным причинам, командир решает смягчить её боль и демобилизировать её последнего оставшегося в живых сына и вернуть его домой. Единственная проблема в том, что рядовой участвовал в высадке в тыл врага, которая с треском провалилась. Среди списков раненых или убитых парня не обнаружили, и в связи с этим был создан отряд под предводительством Капитана Миллера, цель которого – отыскать рядового Райана и вернуть его живым обратно.







4. Троя.







История Трои разворачивается в 1193 году до н.э. В те далёкие времена люди сражались и были готовы умереть за любую мелочь: за славу, за деньги, за честь, за религию и собственные убеждения. Нередки были случаи и войны из принципа и за любовь, вокруг которой, кстати, и будет разворачиваться сюжет. Троянский царь украл из-под носа у спартанского царевича молодую жену. Тот, в ответ, объявляет войну, которая обернётся осадой Трои, затянувшейся почти на 9 лет.







3. Список Шиндлера.







Историческая драма о жизни постоянно ущемляющихся евреев, их надзирателей и холокосте. Оскар Шиндлер – бизнесмен, который берёт от жизни всё и живет на полную катушку. В один прекрасный день он приезжает в Краков, откуда, кстати, в это время начали вывозить в своеобразное гетто всех польских евреев. Оскар договаривается с местными воротилами и открывает свою фабрику, на которой с радостью работают евреи, ведь это – единственный способ выживать и хоть иногда выходить за пределы гетто.







2. Унесенные ветром







Шедевральная историческая драма, завоевавшая 10 оскаров и несколько десятков других престижных наград по всему миру! История о любви на фоне кровопролитной гражданской войны не могла не приковать к себе взгляды миллионов зрителей. Главная героиня, Скарлетт О`Хара, навсегда потеряла свою беззаботную жизнь, шумные балы и светские встречи. Гражданская война превратила её из утонченной девушки королевских кровей в беженку, которая должна убегать от своего родного города ради того, чтобы остаться в живых. Фильм был, как и другие представители рейтинга, был снят по мотивам реально существующей истории.







1. Последний самурай.







Исторический фильм, да ещё и с Киану Ривзом в главной роли – вот секретный путь к сердцу любого киномана! На улице начало 70-ых годов 19 столетия. Император принимает решение полностью искоренить японскую культуру самураев и создать прозападную армию солдат, имеющих совсем другие ценности и тактику ведения боя. Для этой цели он даже привёз в страну Нейтон Альгрен, иностранного наёмника из США, призванного обучить новую армию по новым канонам. Вместо того, чтобы всецело отдаться работе и выполнять приказы своего нового работодателя, Нейтон вдруг обнаруживает, что ему не чужды традиции страны восходящего солнца. Неужели в Японии он нашёл нечто больше, чем просто рабочее место?







Просматривая эти и другие исторические фильм вы можете узнать про историю древних цивилизаций, бороться плечом о плечо с персами, сражаться на стороне римского легиона, одним словом – вперёд, всецело погружаться в атмосферу исторических фильмов!