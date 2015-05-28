Рецензия на фильм «Разлом Сан-Андреас»

Фильмы-катастрофы являются одним из самых популярных жанров вот уже много лет. И это неудивительно. Зрителям всегда интересно наблюдать, что теоретически может случиться с нашей планетой, если вдруг внезапно обрушится природный катаклизм или упадет метеорит. В таких кинолентах всегда присутствует большое количество спецэффектов, которые с развитием компьютерной графики и других технологий становятся все более захватывающими. Но зрительская душа желает, чтобы помимо спецэффектов в этом жанре была еще и интересная сюжетная линия. К сожаление, этим фильм «Разлом Сан-Андреас» не может похвастаться.Картина просто напичкана различными клише, поэтому эффекта неожиданности авторы не добились. Изначально все ясно – кому суждено выжить, а кто заслуженно погибнет. Актеры не особо стараются сыграть, они тут больше для антуража. Особенно мне не понравилась Карла Гуджино. По сюжету она играет мать, ребенок которой потерялся в катастрофе, но я не заметила в ее глазах даже тени тревоги. Несмотря на все перипетии, травмы и падения, актриса остается невредимой, и даже помада на ее губах не стерлась. Фантастика да и только.Главную роль сыграл Дуэйн Джонсон, которого многие из нас помнят по картине «Царь скорпионов». Тут он сыграл супер-спасателя, который ничего не боится и сделает все для поисков своего сына.Но, несмотря на все перечисленные недостатки, «Разлом Сан-Андреас» все же посмотреть можно. Я думаю, эта новинка худо-бедно соберет среднюю кассу, ведь есть много любителей такого жанра. В визуальном плане тут все сделано весьма недурно. Сцены разрушений захватывают дух. Поэтому исключительно из-за потрясающей графики я рекомендую сходить вам на просмотр этого кино.