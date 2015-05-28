Рецензия на фильм «Разлом Сан-Андреас»

Картина просто напичкана различными клише, поэтому эффекта неожиданности авторы не добились. Изначально все ясно – кому суждено выжить, а кто заслуженно погибнет. Актеры не особо стараются сыграть, они тут больше для антуража. Особенно мне не понравилась Карла Гуджино. По сюжету она играет мать, ребенок которой потерялся в катастрофе, но я не заметила в ее глазах даже тени тревоги. Несмотря на все перипетии, травмы и падения, актриса остается невредимой, и даже помада на ее губах не стерлась. Фантастика да и только.
Главную роль сыграл Дуэйн Джонсон, которого многие из нас помнят по картине «Царь скорпионов». Тут он сыграл супер-спасателя, который ничего не боится и сделает все для поисков своего сына.
Но, несмотря на все перечисленные недостатки, «Разлом Сан-Андреас» все же посмотреть можно. Я думаю, эта новинка худо-бедно соберет среднюю кассу, ведь есть много любителей такого жанра. В визуальном плане тут все сделано весьма недурно. Сцены разрушений захватывают дух. Поэтому исключительно из-за потрясающей графики я рекомендую сходить вам на просмотр этого кино.
Специально для сайта KinoDom.org