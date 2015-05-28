Рецензия на фильм «Вне времени»

Этот фильм прошел долгий путь своего создания. Авторы обещали выпустить его еще в 2010 г., и, кстати, под другим названием, и говорили, что это будет красивая любовная история о путешествии в прошлое. К съемкам были привлечены опытные актеры из Индии и США. В итоге проект вышел на 5 лет позже и получился гораздо более «ванильным», а жанр изменился в мелодраму.Сюжет рассказывает нам о любви, которая проходит через пространство и время. Главный герой Джей – подводник. Однаждо он находит затонувшее судно. В одном из трюме – тело человека, сжимающего в руках шкатулку. В этой шкатулке находится колечко. Джей с удивлением понимает, что где-то видел это кольцо, и у него должна быть вторая половинка. Позже случается трагедия – жена Джея тонет, а сам мужчина оказывается в коме.Герой, пребывая в состоянии комы, переноситься в прошлое, в далекий 18 век. Он попадает в Индию как раз в то время, как британцы начинают осваивать эти земли. Джей уже не Джей, а Джеймс Стюарт. Он работает в Ост-Индийской компании и вынужден плести непростые интриги. Парень знакомится с некой воительницей Туладжей. Однажды этой женщина предсказали, что она полюбит чужака и предаст его…Итак, перед нами предстает любовь героев из разных времен. Джей должен решить, что ему делать – остаться в Индии, или вернуться в наше время, выйти из комы о строить жизнь по-новому. История получилась уж очень наивной, хотя она цепляет за душу.Из недостатков фильма я бы отметила недосказанность и много белых пятен. Мне не понравилась идея о том, что главная героиня Туладже смирилась с каким-то предсказанием, и считает, что судьба должна сложиться именно по воли судьбы. Главный герой больше вызывает симпатий – он показал хорошую военную смекалку и способность на глубокие чувства к женщине.Еще один недостаток – в картине «Вне времени» нет особой морали и философии. После просмотра вы не вынесете ничего, кроме высокопарных фраз о любви. Но женской аудитории это кино принесет определенную долю наслаждения.