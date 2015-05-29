Рецензия на мультфильм «Хранитель Луны»

Над этим новым мультиком работали специалисты, которые ранее выпустили такие шедевры, как «Кунг-фу панда», «Мадагаскар» и «Как приручить дракона». Поэтому вы можете догадаться, что анимация, 3Д и все технологии выполнены на высочайшем уровне. Но достаточно ли этого для того, чтобы «Хранитель Луны» завоевал успех?Сюжет мультфильма разворачивается в сказочном мире, где небесные светила, Солнце и Луна, управляются фантастическими существами - хранителями. Они привязывают планеты к себе и обходят вокруг Земли. Но пришло время старым Хранителям уходить на заслуженный покой. Их место занимают молодые существа. Один из них – беззаботный фавн Мьюн. Он допускает огромную оплошность, в результате чего Солнце и Луна могут навсегда исчезнуть. Чтобы исправить свою ошибку, наш герой отправляется в экспедицию по поискам украденного Солнца. Ему будут помогать другие сказочные создания.Эта история хоть и фантастическая, но отнюдь непростая, поэтому маленькому ребенку будет сложно следить за всеми перипетиями и угадывать причинно-следственные связи. Ну а взрослому на просмотре станет скучно. В этом и заключается главная проблема «Хранителя Луны» - создатели не смогли создать оптимальный по сложности сюжет, пытаясь угнаться за взрослыми и повеселить маленьких зрителей. Сама идея мультика неплохая, персонажи прорисованы отлично, есть много спецэффектов и хорошей музыки, но вот из-за хромающего сюжета я не могу внести его в список лучших анимационных фильмов.В финале практически нет никакого экшена – главный герой просто оказался быстрее похитителя Солнца. Единственное, что мне понравилось в «Хранителе Луны» - это позитивное послание для маленьких зрителей: даже если ты сделал ошибку, не нужно раскисать, ведь в жизни почти все можно исправить. Если добавиться сюда яркие мелькающие картинки и милых сказочных персонажей, становится ясно, что деткам этот мультик понравится.