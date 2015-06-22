«Даша-путешественница» - мультсериал для детей

Для детей просмотр мультфильмов является интереснейшим времяпровождением. Ведь они узнают много нового. В мультфильмах главное, чтобы представляемая информация была для ребенка полезной и познавательной. В настоящее время существует такая категория мультипликационных сериалов, которая предназначена для обучения ребенка полезной для него информации. Одним из самых популярных подобных мультфильмов является мультсериал под названием «Даша-путешественница».



Этот мультсериал обучает детей не только цифрам и правилам поведения, но и английскому. Его ключевая особенность заключается в общении Даши со зрительской аудиторией. Даша постоянно просит что-нибудь сказать, било внимательно посмотреть и найти что-либо на экране. Эта девочка собирается в походы под различными предлогами. Дорогу она находит при помощи своей подруги Карты.

Главным героям мультфильма в своих путешествиях приходиться преодолеть три точки, которые первые две считаются препятствиями, пройти которые можно только после того как решить определенную задачу. Третьей точкой на карте является конец пути. Помимо основной подруги Карты Даше время от времени помогают и другие персонажи.



Преодолеть препятствия в пути Даше также удается с помощью:

бельчёнка Тико

бычка Борьки

игуаны Исы

мистера Тукана

Паровозика



Мешает Даше лисенок по имени Жулик, который все время пытается стащить нужные подсказки. Если лисенку это удается, то Даше приходиться искать пропавший предмет. Тико и мистер Тукан разговаривают на английском языке. Главная героиня мультсериала объясняет своим друзьям на английском, чтобы они оказали ей помощь для прохождения пути. И таким образом проходит обучение маленьких зрителей, которые видят все происходящее на экране и непременно получают полезную для них информацию, которая обязательно когда-нибудь понадобится им во взрослой жизни.