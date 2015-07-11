Обзор картины «Мир Юрского периода»

Представленная картина была снята в 2015 году на территории США. В качестве слогана фильма выступила фраза: «Парк откроется». В жанровой составляющей фильма дивным образом переплелись одновременно несколько кино-стилей:

• Фантастика

• Боевик

• Приключения



Продолжительность фильма составила 125 минут. На территории Российской Федерации премьерный показ состоялся 11 июня 2015 года. Режиссер фильма – Колин Треворроу. В главных ролях снимались такие актеры, как Крис Пратт, Тай Симпкинс, Даллас Ховард, Омар Си, Джуди Грир и другие.



Коротко о сюжете фильма

Итак, как известно, Юрский период всегда ассоциируется с тем временным промежутком, когда динозавры во всю разгуливали по нашей планете, ну а сам мир еще не столкнулся ни с одной их техногенных катастроф.



Мир Юрского периода очень интересен для современных людей. Так, картина повествует о том, что было и могло происходить в глубокой древности. Это – своего рода продолжение фантастического боевика, вышедшего в конце прошлого столетия. «Мир Юрского периода» - картина, в которую вплетена удивительная история, имеющая место в необычайной красоты мире, где буквально на каждом углу главных персонажей ожидает масса испытаний, опасных приключений и всяческих «капканов».



Героям предстоит преодолеть массу трудностей. Узнать, куда заведут их необычные, действительно фантастические события, вы сможете, просмотрев этот увлекательный фильм. Представленное кинематографическое «детище» о громилах-динозаврах современная публика ждала с превеликим интересом и нетерпением. Съемки фильма стартовали на живописном острове Гавайи. Подавляющее большинство сцен картины было отснято в Луизиане. Как признаются создатели, это позволило им сэкономить бюджет фильма (налоговые льготы). Поговаривают, что в качестве главной героини в фильме могла появиться звезда нашумевших «Сумерек» - Кристен Стюарт, но почти в последний момент авторы этого кино-проекта передумали, посчитав Кристен слишком молодой для этой роли.