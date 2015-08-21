Обзор картины «Марсианин» (2015)

Представленная фантастическая кинолента была выпущена в США в 2015 году. Ее сюжет оригинален, необычен и вместе с тем походит на ночной кошмар. С американским космонавтом по имени Марк Уотни происходит впечатляющая история. Узнать ее детали вы сможете лишь после непосредственного просмотра картины. Даже ценой путешествия по всей бескрайне Вселенной ни один другой человек в мире не захотел бы оказаться однажды на его месте. Итак, коротко о фильме:



• Год и страна выпуска – 2015, США

• Официальный слоган картины - «Верните его домой»

• Жанр – комбинация приключения и фантастики

• Перевод – дублированный

• Премьера на территории РФ состоится 1.10.2015

• Главный режиссер – Ридли Скот





В главных ролях снимались Кейт Мара, Мэтт Дэцмон, Шон Бин, Джессика Честейн, Дональд Гловер, Маккензи Дэвис, Наоми Скотт, Чиветель Эджиофор и другие.



«Марсианин» 2015: подробнее о сюжете



Итак, Марк Уотни – космонавт, который числился в составе пилотируемой миссии под кодовым названием «Арес-3». Последняя должна была детально изучить и исследовать Красную планету. В момент, когда Марк и его товарищи высаживаются на поверхности Марса, начинается бешеный шторм. Внезапно воздушный порыв бросает Марка на камни, от чего:



• Гермошлем астронавта получает серьезные повреждения

• Сам Марк теряет сознание





Только после того, как члены команды убеждаются в том, что Марк мертв, они «сворачивают» программу и стараются как можно быстрее эвакуироваться с планеты Марс. Но все не так-то просто. Оказывается, Марк просто был без сознания: когда он приходит в себя, то сразу понимает, насколько все серьезно. Тем не менее, ему чудом удается добраться до жилого модуля. Удивительно, но система не потеряла свою функциональность: определенное время модуль способен приютить Марка, но так не может продолжаться вечно. Сможет ли Марк вновь оказаться в «стенах» родного космического корабля или он обречен на погибель в открытом космосе?